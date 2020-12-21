Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM Из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга выделят более 321 млн рублей на закупку лекарств для пациентов с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении, а также на автомобили для участковых врачей, сообщили в пресс-службе Смольного.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Вместе с перечисленным ранее федеральным финансированием это позволит закупить необходимые лекарства для всех нуждающихся пациентов, отметили в городской администрации.

Напомним, ранее из федерального бюджета на бесплатное обеспечение лекарствами петербургских амбулаторных пациентов с ковидом было выделено 203,14 млн рублей.

До конца года в Петербурге ожидают получения из федерального бюджета еще 112,3 млн рублей на бесплатное обеспечение лекарствами.

«Эти средства позволят обеспечить препаратами более 14 тысяч петербуржцев и не допустить перебоев в лекарственном обеспечении амбулаторных больных в новогодние праздники», — сказал вице-губернатор Олег Эргашев.

Бесплатные лекарства выдаются пациентам бесплатно по назначению врача, согласно семи схемам лечения, которые содержатся во Временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 (версия 9) для лечения легкой и среднетяжелой форм коронавирусной инфекции.

Правительство Санкт-Петербурга также собирается оплатить закупку 35 автомобилей для участковых врачей, посещающих пациентов на дому. Дополнительные средства выделены на аренду поликлиниками автомобилей для перевозки участковых врачей в январе — феврале 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Соцработников Петербурга начинают вакцинировать от коронавируса