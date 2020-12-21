Самара, , 13:14 — REGNUM 305 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего по области было выявлено 28 335 случаев заражения коронавирусом.

По информации федерального оперативного штаба, за сутки справились с инфекцией 288 человек. А всего побороли ее 26 102 человека. При этом по области всего скончались 540 пациентов с COVID-19. За минувшие сутки в регионе не было зафиксированы смерти таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 20 декабря в регионе выявили 307 случаев заражения коронавирусом.

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