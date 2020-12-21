Курган, , 13:08 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждёно 110 новых случая заражения коронавирусом. Из них 57 зарегистрированы в Кургане, сообщает 21 декабря региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 104 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 21 декабря выявлено 11 044 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 9648 человек, 148 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).