Москва, , 13:06 — REGNUM Производственные площадки в России смогут уже к концу 2021 года выпустить такое количество доз вакцины «Спутник V», чтобы покрыть потребности страны в этом препарате. Такие прогнозы сделал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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В интервью для фильма «Эпидемия с Антоном Красовским» он напомним, что в настоящее время в России вакцину против коронавирусной инфекции от центра имени Гамалеи производят пять предприятий. Планируется, что уже в январе 2021 года они выйдут на производство 5−6 млн доз в месяц.

Кроме того, по его словам, в Сколково строится новый завод с производственной мощностью до 10 млн доз вакцины в месяц.

«То есть это трехкратное будет увеличение, ну и вполне реалистично, что мы страну к концу года «закроем» этой вакциной, и даже останется экспортный потенциал», — подчеркнул Гинцбург.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве уже до конца декабря 2020 года может состояться запуск фармацевтического завода компании «Р-Фарм», который создаётся совместно с правительством столицы на площадке технополиса «Москва». После выхода на полную мощность запуска завод ежемесячно будет выпускать около 10 млн доз вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной научным центром имени Гамалеи.