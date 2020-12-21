Ростов-на-Дону, , 13:01 — REGNUM В Ростовской области за минувшие сутки подтверждено 387 новых случаев заражения коронавируса, сообщили 21 декабря в пресс-службе правительства региона. Сутками ранее сообщалось о 390 новых носителях.

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Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом на территории Ростовской области за весь период пандемии составило 47 783, показатель заболевших на 100 тысяч жителей — 1137, коэффициент распространения инфекции — 1,03.

Новые случаи заражения подтверждены в 34 городах и районах региона. Больше всего новых пациентов выявлено в Ростове-на-Дону — сразу 154 случая.

Выздоровели в общей сложности 38 427 пациентов, в том числе 309 выписаны за минувшие сутки. В стационарах на лечении остаются 2 828 пациентов, в том числе 246 находятся на аппаратах ИВЛ.

За весь период пандемии COVID-19 унёс жизни 1836 человек, восемь смертей зарегистрировано на минувшие сутки.