Найроби, , 13:06 — REGNUM Правительство Кении не смогло убедить врачей, медсестер и других медицинских работников отменить забастовки. Об этом сообщает Daily Nation.

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Отказ от работы, по словам представителей Союза кенийских врачей, фармацевтов и стоматологов (KMPDU), будет продолжаться до тех пор, пока правительство не удовлетворит требования врачей.

«Вам придется оставаться дома для вашей же безопасности до тех пор, пока правительство не разрешит претензии, содержащиеся в объявлении о забастовке. Забастовка начнется в понедельник 21 декабря», — сказал исполняющий обязанности генерального секретаря союза Чибанзи Мвачонда.

Профсоюз требует предоставления комплексного группового страхования жизни своих членов, нанять больше врачей и платить пособие за риск.

Министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве заявил, что забастовки были прекращены судами, и добавил, что правительство постоянно привлекало профсоюзы к решению поднятых вопросов.

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