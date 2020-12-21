Москва, , 12:59 — REGNUM На модернизацию социальной инфраструктуры трёх регионов Дальнего Востока правительство РФ направит 2 млрд рублей. Об этом 21 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Правительство приняло решение о выделении 2 млрд рублей на модернизацию социальной инфраструктуры на Камчатке, в Приморье и Хабаровском крае», — сказал он.

По словам Мишустина, средства позволят построить противотуберкулёзный диспансер в Хабаровске, онкологический диспансер в Комсомольске-на-Амуре и современную больницу в Елизово (Камчатский край).

Также возведут ряд образовательных, спортивных и культурных объектов.