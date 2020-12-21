Стокгольм, , 13:03 — REGNUM Рождественское обращение премьер-министра Швеции Стефана Лёвена к жителям страны не содержало резких призывов. Вместо этого глава кабинета министров поблагодарил своих сограждан, напомнив им о смысле предстоящего праздника. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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В то же время, как отмечают журналисты, Лёвен признал недостатки в системе школьного образования, здравоохранении и ухода за пожилыми людьми во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Мы больше не вернемся к прежнему порядку вещей», — констатировал премьер-министр.

Подчеркивается, что тон и манера речи Лёвена отличались от его предыдущих обращений к шведскому народу.

«Как бы вы обычно не отмечали Рождество, наверное, все будет по-другому, но одна вещь остается не тронутой. Это смысл Рождества и напоминание нам о чувстве любви, товарищества и солидарности. Этот посыл особенно важен в этом году», — добавил премьер-министр.

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