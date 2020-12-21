Иркутск, , 12:57 — REGNUM В Иркутской области, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, приоритетной задачей определили снижение летальности от COVID-19. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

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«Мы приняли решение выделить дополнительные средства из областного бюджета на закупку дорогостоящих препаратов для лечения пациентов в стационарных условиях. Контракты заключены и с сегодняшнего дня препараты должны быть доставлены во все инфекционные госпитали. Эти лекарства необходимы для спасения тяжелобольных пациентов», — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 21 декабря на 21 декабря, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 38 116 человек (+823 за выходные дни). Общее число жертв COVID-19 достигло 1398 человек, причём 38 из них добавились только за прошедшие выходные дни 19—20 декабря 2020 г.

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