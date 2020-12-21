Томск, , 12:56 — REGNUM Ещё пять пациентов с коронавирусом скончались в Томской области, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в администрации региона.

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Четыре человека входили в группу риска по возрасту, все — в группу риска по сопутствующим заболеваниям.

За весь период в Томской области умерли 206 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 декабря в Томской области выявлено 22 544 пациента с коронавирусом.

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