Стокгольм, , 12:58 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Великобритании, где в настоящее время распространяется новая и более заразная мутация коронавируса, чрезвычайно серьезна. Британский корреспондент шведского телеканал SVT Анна-Майя Перссон отмечает, что в стране может возникнуть нехватка еды.

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Новый мутировавший штамм коронавируса, который сейчас распространяется в Лондоне и на юго-востоке Англии, считается на 70% более заразным. Несколько стран, включая Швецию, приняли решение о запрете на въезд из Великобритании.

Перссон сообщает о длинных очередях фур на пограничных пунктах с Францией.

«Ходят слухи, что буквально через несколько недель в Великобритании может возникнуть нехватка продуктов питания. Также говорят, что они не смогут завозить вакцину от коронавируса, военные сейчас находятся в состоянии готовности, чтобы иметь возможность развернуть воздушные мосты», — заявила Перссон.