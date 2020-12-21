Джакарта, , 12:51 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии, на территории страны за сутки выявили 6848 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.

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По состоянию на 21 декабря 2020 года в Индонезии выявлено 671 778 носителей коронавируса и 20 085 случаев смерти от коронавируса. За сутки эпидемия унесла жизни 205 человек в Индонезии.

Правительство Индонезии призывает жителей страны соблюдать санитарные протоколы, носить маски, регулярно мыть руки с мылом и соблюдать безопасную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно напомнил правительству о распространении в Великобритании нового мутировавшего варианта коронавируса, который, как считается, распространяется быстрее.

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