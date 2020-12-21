Салехард, , 12:50 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 188 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 187 случаев.

Основные очаги заражения на 21 декабря в ЯНАО: Надымский район и Губкинский — 24 случая; Ноябрьск — 31; Новый Уренгой — 18; Ямальский район — 20; Пуровский район — 15.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 21 декабря 30 352 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 22 568 человек, 307 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека более, чем днём ранее).