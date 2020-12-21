Нальчик, , 12:50 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число носителей коронавируса приближается к 15 тысячам. За минувшие сутки было выявлено 100 пациентов, у которых подтверждено наличие инфекции, сообщили 21 декабря в федеральном оперативном штабе.

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Общее число выявленных случаев заражения за все время пандемии достигло 14 801. С 8 декабря ежедневный прирост числа пациентов с диагнозом COVID-19 не опускается ниже ста человек.

В настоящее время в госпиталях получают медицинскую помощь 1498 пациентов, у которых диагноз COVID-19 подтвержден или с подозрением на него. В тяжелом состоянии остаются 92 человека, они помещены в реанимационные отделения. Всего в Кабардино-Балкарии развернуто 1859 коек в девяти госпиталях. Заполненность больниц составляет 80%.

За все время пандемии скончались от осложнений, вызванных опасной инфекцией, 250 жителей республики, в том числе за прошедшие выходные двое пациентов.