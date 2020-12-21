Архангельск, , 12:49 — REGNUM За последние сутки число больных COVID-19 в Архангельской области пополнили 388 человек. На лечении с новой коронавирусной инфекцией находятся 7671 житель региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, среди новых заболевших — 103 архангелогородца, 86 жителей Северодвинска, 34 жителя Устьянского района, 30 жителей Плесецкого района, 29 жителей Котласского района, 21 новодвинец. Инфекцию также продолжает распространяться в Каргопольском, Вельском, Пинежском, Лешуконском и других районах области.

В штабе отметили, что за последние сутки в регионе после COVID-19 выздоровели 220 человек. А всего с начала пандемии инфекцию перенесли 32 277 человек.