Иркутск, , 12:49 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. Несмотря на то, что в регионе продолжают ежедневно выявлять более 200 новых носителей SARS-CoV-2, коечный фонд сократили в иркутском областном онкологическом диспансере, ГКБ №5 Братска, ГКБ №6 Иркутска. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба областного правительства.

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«Коечного фонда хватает, чтобы закрывать все ежесуточные поступления пациентов и иметь двадцатипроцентный запас. Таким образом мы постепенно начинаем оказывать плановую помощь», — пояснил губернатор Игорь Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 21 декабря на 21 декабря, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 38 116 человек (+823 за выходные дни). Госпитализированы 3555 пациентов (+137 за выходные дни).

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