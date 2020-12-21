Белгород, , 12:48 — REGNUM Ремонт 32 воинских захоронений выполнили власти в 2020 году в Белгородской области. В 2021 году предстоит отреставрировать ещё 18 мемориалов, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе правительства региона.

Работы выполнили на территории 20 муниципальных образований. Обновлены мемориальные плиты, отремонтированы обелиски, скульптурные композиции, три изваяния перевели в медь. Выполнено комплексное благоустройство территорий. Всего в 2020 году отреставрировано 32 воинских захоронения, в 2021 году планируется обновить 18 мемориалов в 10 муниципалитетах.

Работы проводились в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы».