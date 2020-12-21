Киев, , 12:44 — REGNUM Украина уже имеет соответствующую коммуникацию с ЕС по вопросу распространения новой мутации коронавируса, заявил на брифинге 21 декабря представитель Киева при ЕС, посол Николай Точицкий.

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»Мы присоединились в качестве наблюдателя к европейскому комитету по вопросам безопасности здоровья… Есть соответствующая коммуникация на ежедневной основе между нашим минздравом и специалистами европейского комитета. Поэтому все эти вещи проговариваются непосредственно специалистами», — отметил дипломат.

Точицкий подтвердил, что в Киеве уже знают о новом виде коронавируса, «который идет будто бы из Британии», но никакой дополнительной информации по этой теме не сообщил.

ИА REGNUM напоминает, что новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии, и по предварительным данным, он может быть на 70% заразнее, чем более «обычная» форма. В течение 20 декабря ряд стран ЕС, а также Канада запретили авиасообщение с Британией. Власти Украины соответствующее решение пока не принимали.