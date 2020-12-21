Томск, , 12:42 — REGNUM За последние сутки в Томской области коронавирус выявлен у 184 человек, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в администрации региона.

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У 51 человека нет симптомов, у 124-х наблюдаются признаки ОРВИ, у девяти — пневмония.

За весь период пандемии в Томской области выявлено 22 544 носителя коронавируса.

Выздоровели 17 956 человек, в том числе 210 — за прошедшие сутки.

Напомним, 20 декабря в Томской области было выявлено 183 случая заражения.

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