Томск, 21 декабря 2020, 12:42 — REGNUM За последние сутки в Томской области коронавирус выявлен у 184 человек, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в администрации региона.
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У 51 человека нет симптомов, у 124-х наблюдаются признаки ОРВИ, у девяти — пневмония.
За весь период пандемии в Томской области выявлено 22 544 носителя коронавируса.
Выздоровели 17 956 человек, в том числе 210 — за прошедшие сутки.
Напомним, 20 декабря в Томской области было выявлено 183 случая заражения.
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