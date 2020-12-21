Тюмень, , 12:42 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 169 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял также 169 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 21 декабря коронавирусом заразились 21 753 человека. Выздоровели 20 387 человек, 180 пациентов с COVID-19 скончались (на одного человека более, чем днём ранее).