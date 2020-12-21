Мурманск, , 12:40 — REGNUM За сутки число больных COVID-19 в Мурманской области пополнили 279 человек. Большинство новых пациентов — из областного центра.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, 123 новых случая заболевания выявлено в Мурманске, 42 — в Кандалакшском районе, 28 — в Североморске 24 — в Оленегорске. На лечении с COVID-19 находятся 2210 человек.

Числ летальных исходов в статистике по коронавирусу увеличилось до 595 — за сутки скончались четверо пациентов.