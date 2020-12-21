Уфа, , 12:44 — REGNUM Рядом с каждой полилингвальной школой планируется открыть полилингвальные детские сады в Башкирии. Об этом 21 декабря сообщил министр образования и науки региона Айбулат Хажин на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, формирование сети полилингвальных школ идет в Башкирии с 2019 года. Так, в Стерлитамаке и Уфе уже работают три школы, в которых учатся порядка четырех тысяч детей. До 2024 года в Башкирии планируют открыть ещё 12 полилингвальных учебных заведений.

Хажин отметил, что в этих школах углублённо изучают русский, родной и иностранные языки. Дети учатся на нескольких языках, а некоторые предметы преподаются на билингвальной основе. Он также отметил, что с пятого класса у школьников начинается ранняя профилизация образования. Эти школы работают в режиме «полного дня»: у детей есть возможность заниматься в разных секциях, студиях, кружках.

Отмечается, что опыт полилингвального образования Башкирии вызвал большой интерес в Казахстане.

Глава Минобра Башкирии также сообщил, что планируется открыть сеть полилингвальных детских садов. В настоящее время рядом со школами в детских садах открываются полилингвальные группы для дошкольников.

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