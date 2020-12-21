Сантьяго, , 12:39 — REGNUM Иностранцам, недавно побывавшим на территории Великобритании, запретили въезд на территорию Чили. Об этом говорится в постановлении чилийского правительства.

Данная мера коснётся тех иностранцев, которые находились на территории Великобритании в течение последних 14 дней.

Помимо этого, в распоряжении прописывается «обязанность всех чилийцев и постоянно проживающих в стране иностранцев, которые въезжают в страну на регулярной основе и которые находились в Соединенном Королевстве в течение последних 14 дней, проводить обязательный 14-дневный карантин в Чили».

Новые меры вступают в силу с полуночи 22 декабря.