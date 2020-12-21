Грозный, , 12:39 — REGNUM В Чечне ведут непримиримую борьбу с колдунами и их клиентами, которую в 2013 году объявил глава субъекта Рамзан Кадыров. На днях публично были пристыжены двое молодых мужчин, у которых были обнаружены предметы, которые должны били помочь им «приворожить» любимых.

«Молодых людей со странным багажом остановили при въезде в республику из Дагестана. С собой у них был железный замок, заговоренная вода и много других подозрительных предметов. <…> В беседе с полицейскими выяснилось, что в соседнюю республику они ездили за услугами «колдунов», оказывающих оккультные услуги», — говорится в материале ЧГТРК «Грозный».

По данным телекомпании, один из мужчин таким образом пытался вернуть бывшую жену. По словам главного специалиста Центра исламской медицины Адама Эльжуркаева, жертва мужчины должна была выпить заговоренную воду. Он напомнил об ответственности за веру в колдунов, которую придется нести перед всевышним. Кстати сказать, в самом центре ведется излечение от различных болезней и избавление от джиннов путем чтения молитв.

«В последнее время среди людей участились болезни, связанные с колдовством и проявлением джинна. Этот недуг поражает человека во многом по следующим причинам: первое — когда джинны проникают в тела людей не по своей воле, а по заговору, по заклинанию колдуна. Второе — это когда джинны сами чинят проблемы людям, нарушают их покой и здоровье. Третье — если мусульманин ведет скверный образ жизни, упорствуя в грехах. Также мусульманина может поразить эта болезнь, когда он пребывает в сильной печали, гневе или же сильно смеется», —цитирует Адама Эльжуркаева Алиф ТВ — СМИ, рассказывающее о жизни мусульман.

Напомним, ранее в Чечне в руки борцов с ведьмами уже попадались и сами колдуны, и их жертвы. Сообщалось о задержании колдуньи с 40-летним стажем из Шелковского района и белого мага из Северной Осетии. К помощи колдунов прибегали, в том числе, и чиновники.

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