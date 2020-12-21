Париж, , 12:41 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран охарактеризовал ситуацию с SARS-CoV-2 в стране как «хрупкую и неустойчивую». Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает телеканал Europe 1.

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В интервью журналистам телеканала министр заявил, что число ежедневных заражений коронавирусом во Франции «не уменьшается».

«Это плато находится слишком высоко, намного выше, чем 5 000 случаев в сутки, которых мы хотим достичь», — добавил он.

«Мы фиксируем свыше 10 000 случаев в сутки, а это означает, что мы находимся в очень хрупком и неустойчивом положении, которое может измениться в неблагоприятную сторону», — пояснил глава министерства здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Веран заявил, что новый, более заразный, вид коронавируса, выявленный в Великобритании, еще не был зафиксирован во Франции, но«это не значит, что он еще не циркулирует в воздухе».

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