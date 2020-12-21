Калуга, , 12:52 — REGNUM Депутат городской Думы Калуги Максим Платов вместе с представителями городского управления физкультуры и спорта провели на спортивной площадке по улице Огарева, 22, для жителей округа новогодние спортивные игры.

Депутат Максим Платов принял участие в новогодних спортивных играх Фото пресс-службы Городской Думы Калуги

Как сообщили 21 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы, депутат поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелал здоровья, хорошего настроения, новых спортивных побед!

«С удовольствием поиграли, пообщались на свежем воздухе, зарядились энергией и положительными эмоциями, порадовались снегу, а главное активно, отдохнули», — поделился впечатлениями Максим Платов.