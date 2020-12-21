Красногорск, , 12:35 — REGNUM Дистанционное обучение в Подмосковье не приобретет постоянный формат. Об этом 21 декабря заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РИА Новости.

По его словам, дистант является временной мерой. Причём действовать она будет только в период экстренных обстоятельств — угрозы распространения коронавирусной инфекции. Как только ситуация стабилизируется обучение в регионе будет возвращено в обычный формат, пообещал глава Подмосковья.

«Поэтому без экстренной необходимости мы бы не хотели лишний раз уходить в онлайн и лишать ребят возможности ходить в школу. И пока для этого предпосылок нет», — сказал Воробьев.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Воробьева в Московской области в 2020 году около четверти всех собранных отходов были переработаны.

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