Тюмень, , 12:28 — REGNUM Тюменские пенсионерки, которые находятся на обязательной самоизоляции, связали 50 пар варежек для медиков, работающих в «красной зоне» ковидных госпиталей. Акцию «Варежки от бабушки» организовали и провели активисты «Молодой гвардии «Единой России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе организации.

Василиса Запутряева за работой над подарком для врачей Пресс-служба тюменского областного отделения «Молодой гвардии»

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В тюменский штаб «Молодой гвардии» в ноябре 2020 года обратилась 81-летняя пенсионерка Василиса Запутряева с желанием поблагодарить врачей, которые самоотверженно борются с коронавирусной инфекцией.

«Мои дети — врачи, и я знаю в каких сложных условиях они работают. Захотелось просто от души поблагодарить медицинских сотрудников, которые находятся на передовой и рискуют своим здоровьем», — пояснила Василиса Запутряева.

Варежки от тюменских бабушек Пресс-служба тюменского областного отделения «Молодой гвардии»

Инициативу поддержали ещё 29 жительниц Тюмени и Исетского района, решивших провести локдаун с пользой для общества.

На протяжении месяца пенсионерки вязали тёплые подарки сотрудникам моногоспиталей. Молодогвардейцы передали женщинам пряжу и спицы. А для тех, кто не умеет вязать, но захотел присоединиться к доброй акции, тюменские пенсионерки провели серию онлайн мастер-классов по вязанию.

Дед Мороз и Снегурочка вручили тёплые подарки тюменским врачам Пресс-служба тюменского областного отделения «Молодой гвардии»

«Наша акция позволила пенсионерам проявить свою заботу и доброту с соблюдением всех мер профилактики по коронавирусу», — отметил руководитель тюменского областного отделения «Молодой гвардии» Владимир Сбитнев.

Молодогвардейцы передали женщинам пряжу и спицы. А для тех, кто не умеет вязать, но захотел присоединиться к доброй акции, тюменские пенсионерки провели серию онлайн мастер-классов по вязанию.

И 18 декабря молодые тюменцы, нарядившись в Деда Мороза и Снегурочку, передали варежки от бабушек врачам областной клинической больницы №1 и областного офтальмологического диспансера. В каждую подарочную упаковку была вложена открытка с пожеланиями от авторов вязаных изделий.