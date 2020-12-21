Тула, , 12:27 — REGNUM В Тульской области за неделю с 15 по 21 декабря жертвами коронавируса стали 77 человек, об этом сообщили 21 декабря в региональном оперативном штабе.

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С 15 по 21 декабря на территории региона было подтверждено 1 455 случаев заражения коронавирусом (1 433 — неделей ранее). Всего с начала пандемии в Тульской области зарегистрировано 20 768 случаев заболевания.

Выздоровели от COVID-19 в общей сложности 18 171 человек, за период с 15 по 21 декабря выписаны 1 256 пациентов.

Скончались в общей сложности 644 человека, в том числе 77 — за последнюю неделю. Возраст умерших пациентов от 31 года до 95 лет, большинство имело сопутствующие заболевания.