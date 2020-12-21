Кейптаун, 21 декабря 2020, 12:27 — REGNUM На сегодняшний день учёные в Южно-Африканской Республике пока не могут чётко и полно охарактеризовать новую разновидность коронавируса, которая ранее была зафиксирована в стране и аналогична по своим генетическим изменениям штамму SARS-CoV-2, выявленному в Великобритании. Об этом в интервью местному телеканалу ENCA заявила председатель Южноафриканской медицинской ассоциации Анжелика Кутзи.
По её словам, всё чаще новые случаи заболевания COVID-19 приходятся на молодых людей. Кутзи отметила, что у них процесс заболевания протекает у без симптомов до момента наступления кризисного состояния.
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В правительстве ЮАР заявили, что в центре исследований в провинции Квазулу-Наталь исследовали мутацию COVID-19, получившую название «501.V2 Variant», и передали результаты работы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что учёными Великобритании выявили новой мутации коронавируса на территории Соединённого Королевства. По предварительным данным, он распространяется значительно быстрее, однако предположения о более высокой летальности коронавируса не подтвердились.
На сегодня мутировавший вариант SARS-CoV-2, который в сентябре 2020 года зафиксировали в Великобритании, был выявлен также в Австралии, Нидерландах, Дании, а в Италии у вернувшегося из Великобритании гражданина.
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