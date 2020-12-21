Кейптаун, , 12:27 — REGNUM На сегодняшний день учёные в Южно-Африканской Республике пока не могут чётко и полно охарактеризовать новую разновидность коронавируса, которая ранее была зафиксирована в стране и аналогична по своим генетическим изменениям штамму SARS-CoV-2, выявленному в Великобритании. Об этом в интервью местному телеканалу ENCA заявила председатель Южноафриканской медицинской ассоциации Анжелика Кутзи.

«Можно только сказать, что она более агрессивная», — добавила эксперт, слова которой приводит ТАСС. — Вирус быстрее распространяется и поэтому вторая волна в ЮАР поднимается круче первой».

По её словам, всё чаще новые случаи заболевания COVID-19 приходятся на молодых людей. Кутзи отметила, что у них процесс заболевания протекает у без симптомов до момента наступления кризисного состояния.

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В правительстве ЮАР заявили, что в центре исследований в провинции Квазулу-Наталь исследовали мутацию COVID-19, получившую название «501.V2 Variant», и передали результаты работы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

«Именно ВОЗ предупредила Великобританию о существовании новой мутации вируса. Британские ученые, сравнив полученные в ЮАР данные с имеющимися у них образцами новых штаммов вируса, обнаружили аналогичную 501. V2 мутацию», — говорится в правительственном докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что учёными Великобритании выявили новой мутации коронавируса на территории Соединённого Королевства. По предварительным данным, он распространяется значительно быстрее, однако предположения о более высокой летальности коронавируса не подтвердились.

На сегодня мутировавший вариант SARS-CoV-2, который в сентябре 2020 года зафиксировали в Великобритании, был выявлен также в Австралии, Нидерландах, Дании, а в Италии у вернувшегося из Великобритании гражданина.

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