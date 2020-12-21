Рим, , 12:27 — REGNUM Доказательств повышенной летальности нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 не существует. Об этом заявил глава Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Джорджо Палу 21 декабря в интервью La Stampa.

По его мнению, тревога в связи с обнаружением нового штамма в Великобритании не оправдана. Вирусолог отметил, что нет данных о бесполезности действующих вакцин против коронавируса.

Палу добавил, что выявленная мутация приводит к повышенной заразительности. «Нет доказательств того, что эта мутация делает вирус более летальным и позволяет ему ускользнуть от вакцин», — сказал глава агентства.

Ранее в министерстве здравоохранения Италии сообщили, что в стране выявлен случай заражения новым штаммом коронавируса. Пациент прибыли из Великобритании.

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