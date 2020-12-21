Пермь, , 12:26 — REGNUM Жители Пермского края могут приобрести ёлку среднего размера за 72,5 рубля. На покупке новогодней красавицы можно существенно сэкономить, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Длина такой ёлки от двух до трёх метров. Чтобы купить её по такой цене, можно обратиться в лесничество.

Как отмечают в региональном минприроды, в зависимости от высоты ёлка стоит от 24,2 до 145,1 рублей. Последняя цена касается четырёхметрового дерева. Жители региона должны оформить договор купли-продажи, а также получить разрешение на вырубку дерева. Одна семья вправе получить на таких условиях не более двух ёлок.

Рубить деревья законным путём можно в местах, в которых их не планируется сохранять. Это, например, линии электропередачи, а также возле нефтепроводов и газопроводов. При этом за незаконную рубку деревьев грозит штраф вплоть до 700 тыс. рублей.