Качиньский обвинил протестующих в распространении SARS-CoV-2 в Польше
Заместитель премьер-министра Польши Ярослав Качиньский в интервью для Rzeczpospolita назвал недавние акции протеста, организованные «Женской забастовкой» и посвященные борьбе против ужесточения запрета на проведение абортов, «чрезвычайно вредными», потому что они способствовали распространению коронавирусной инфекции.
Роспотребнадзор назвал ожидаемой британскую мутацию коронавируса
Выявленная в Великобритании мутация коронавируса является ожидаемой и является нейтральным региональным маркером. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Как уже неоднократно отмечалось, мутации ожидаемы для вирусов и чаще всего являются просто нейтральными региональными маркерами, полезными для отслеживания контактов», — говорится в сообщении.
Жириновский требует ареста противников закрытия авиасообщения с Британией
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал запретить рейсы в Великобританию.
На базах США в Южной Корее выявили 21 случай заражения коронавирусом
На американских военных базах в Южной Корее выявили 21 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).
В Косово за сутки выявили 223 носителя коронавируса
По официальным данным, всего в Косово выявлено 48 905 случаев заражения коронавирусом. 36 568 пациентов уже здоровы. 1256 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли восемь пациентов с COVID-19. Лечение проходит 11 081 человек.
Доктор рассказал, почему стоит опасаться «британского» штамма коронавируса
Несмотря на заявление о том, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» способна защитить граждан от нового штамма SARS-CoV-2, выявленного в Великобритании, его всё-таки стоит опасаться. Об этом сегодня, 21 декабря, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):
«Разумеется, нам стоит опасаться выявленного в Великобритании нового штамма. Увеличение заразности, связанное с «британским» штаммом, даже при отсутствии изменений в худшую сторону других свойств вируса таит в себе угрозу. Это закономерно приведет к очередному всплеску заболеваемости и, как следствие, госпитализации и смертности.
Ведь что произойдет: инфицирующая доза вируса, то есть, минимальное количество вируса, способное вызвать заболевание, снизится, а типичные меры профилактики (социальная дистанция, ношение масок и др.) будут помогать хуже».
Путин надеется на благоприятные условия для вакцинации от COVID-19 в мире
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что для вакцинации от COVID-19 в мире в 2021 году будут благоприятные условия.
Партия холодильников для хранения вакцины от SARS-CoV-2 поступила в Грецию
20 декабря Греция получила специальные холодильники для хранения вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech, передает AMNA.
Украине сообщили «паршивые» новости про вакцину от коронавируса
ЕС разрабатывает механизм предоставления Украине вакцин от коронавируса, но с этим процессом все не так просто, заявил на брифинге 21 декабря представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий.
Дипломат отметил, что для Киева есть «паршивые» новости.
«Например, относительно требования хранения и транспортировки этой вакцины… Речь о том, что Украина должна, как и любая другая страна, обеспечить хранилища для хранения соответствующих вакцин», — заявил Точицкий.
Он не сказал об этом прямо, но из его слов понятно, что у Украины с этим есть проблемы. Второй элемент, который в Киеве должны учесть, заявил дипломат, это то, что вакцина будет предоставляться ЕС через государство-член, то есть своего рода посредника.
«Мы предполагаем, и соответствующие консультации уже ведутся с нашими польскими коллегами, что это может быть Польша», — отметил посол.
Он отметил, что если не учитывать эти нюансы, Украина находится в приоритете, как минимум, выделения вакцины в первую очередь для врачей и населения более преклонного возраста.
«Это хорошая новость. Механизм разрабатывается, и я думаю, он будет готов где-то до середины января», — заявил Точицкий.
«Христианские демократы» подали жалобу на министра здравоохранения Швеции
«Христианские демократы» направили жалобу на министра здравоохранения и социальных дел Швеции Лену Халленгрен в конституционный комитет Риксдага. Об этом сообщила газета Fria Tider.
Обращение в профильный комитет парламента связано с тем, что министерство социальных дел Швеции пыталось получить промежуточный отчет специальной комиссии по оценки действия властей во время пандемии коронавируса до момента его публикации. В связи с этим «Христианские демократы» призывают расследовать возможность того, как правительство могло повлиять на работу комиссии и независимость надзорного органа.
В Швеции раскритиковали рождественскую речь премьер-министра Лёвена
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен предпочел выбрать более мягкую манеру речи в своем рождественском поздравлении. Однако политический обозреватель SVT Матс Кнутсон считает, что глава кабинета министров не сказал о самом главном: о том, как страна должна справляться с кризисом пандемии.
«Вместо этого он решил поблагодарить шведский народ», — отметил Кнутсон.
Рождественское обращение премьер-министра Лёвена было посвящено по большей Рождеству и отчасти одиночеству тех, кто встретит праздник без родственников и друзей. Однако о пандемии коронавируса было сказано немного.
В Кении началась забастовка медицинских работников
Правительство Кении не смогло убедить врачей, медсестер и других медицинских работников отменить свои забастовки.
Премьер-министр Швеции поздравил жителей страны с Рождеством
Рождественское обращение премьер-министра Стефана Лёвена к гражданам Швеции не содержало резких призывов. Вместо этого глава кабинета министров поблагодарил своих сограждан, напомнив им о смысле предстоящего праздника. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
В то же время, как отмечают журналисты, Лёвен признал недостатки в системе школьного образования, здравоохранении и ухода за пожилыми людьми во время пандемии коронавирусной инфекции.
«Мы больше не вернемся к прежнему порядку вещей», — констатировал премьер-министр.
В Южной Корее рассказали, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19
Вакцинация населения Южной Кореи от коронавируса начнётся в первом квартале 2021 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Чон Сэ Гюна.
Великобритании может не хватить продовольствия — SVT
Эпидемиологическая ситуация в Великобритании, где в настоящее время распространяется новая и более заразная мутация коронавируса, чрезвычайно серьезна. Британский корреспондент шведского телеканал SVT Анна-Майя Перссон отмечает, что в стране может возникнуть нехватка еды.
Новый мутировавший штамм коронавирусавируса, который сейчас распространяется в Лондоне и на юго-востоке Англии, считается на 70% более заразным. Несколько стран, включая Швецию, приняли решение о запрете на въезд из Великобритании.
Перссон сообщает о длинных очередях фур на пограничных пунктах с Францией.
«Ходят слухи, что буквально через несколько недель в Великобритании может возникнуть нехватка продуктов питания. Также говорят, что они не смогут завозить вакцину от коронавируса, военные сейчас находятся в состоянии готовности, чтобы иметь возможность развернуть воздушные мосты», — заявила Перссон.
Российскую вакцину сочли эффективной даже от мутировавшего коронавируса
Российская вакцина от коронавируса будет эффективна и против мутировавшего коронавируса. Об этом 18 декабря заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на подписании меморандума между НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, компанией «АстраЗенека», РФПИ и компанией «Р-Фарм».
Макрон рассказал, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19 во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил начало вакцинации от SARS-CoV-2 в стране «сразу после Рождества». Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает телеканал BFM TV.
В ходе заседания правительства, к которому Макрон, заразившийся коронавирусом, подключился с помощью видеоконференции, он объявил, подтвердив слова министра здравоохранения Оливье Верана, что вакцинация начнется «сразу после Рождества, в конце недели».
Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Веран заявил, что во Франция начнется кампания по вакцинации населения от SARS-CoV-2 27 декабря. По его словам, первыми будут вакцинированы наиболее уязвимые группы граждан.
Монголия возвращается к строгому карантину
С 23 декабря столица Монголии возвращается к строгому карантину. Такое решение вынесло 21 декабря правительство страны.
Путину объяснили, почему члены одной семьи по-разному переносят коронавирус
Необычная динамика заболеваемости коронавирусом имеет достаточно простое объяснение. Об этом 18 декабря заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, отвечая на вопрос президента России Владимира Путина на подписании меморандума между НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, компанией «АстраЗенека», РФПИ и компанией «Р-Фарм».
В Индонезии выявлено свыше 671 тысячи носителей коронавируса
По данным целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии, на территории страны за сутки выявили 6848 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.
Путин пожелал успеха всем странам в борьбе с пандемией коронавируса
Осознавая общую ответственность, всем странам мира надо действовать совместно в борьбе с коронавирусом. Об этом 18 декабря заявил президент России Владимир Путин на подписании меморандума между НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, компанией «АстраЗенека», РФПИ и компанией «Р-Фарм».
На Украине прокомментировали информацию о новой мутации COVID-19
Украина уже имеет соответствующую коммуникацию с ЕС по вопросу распространения новой мутации коронавируса, заявил на брифинге 21 декабря представитель Киева при ЕС, посол Николай Точицкий.
«Мы присоединились в качестве наблюдателя к европейскому комитету по вопросам безопасности здоровья… Есть соответствующая коммуникация на ежедневной основе между нашим минздравом и специалистами европейского комитета. Поэтому все эти вещи проговариваются непосредственно специалистами», — отметил дипломат.
Точицкий подтвердил, что в Киеве уже знают о новом виде коронавируса, «который идет будто бы из Британии», но никакой дополнительной информации по этой теме не сообщил.
Путин указал на пример лидерства в объединении усилий для борьбы с COVID-19
Учёные из России и «АстраЗенека» показывают пример лидерства в объединении международных усилий на фоне пандемии. Об этом 18 декабря заявил президент России Владимир Путин на подписании меморандума между НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, компанией «АстраЗенека», РФПИ и компанией «Р-Фарм».
Ситуация с SARS-CoV-2 во Франции «хрупкая и неустойчивая» — минздрав
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран охарактеризовал ситуацию с SARS-CoV-2 как «хрупкую и неустойчивую». Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает телеканал Europe 1.
В своем интервью министр заявил, что число ежедневных заражений коронавирусом во Франции «не уменьшается, но и очень быстро растет». «Однако это плато находится слишком высоко, намного выше, чем 5000 случаев в сутки, которых мы хотим достичь», — добавил он.
«Мы фиксируем свыше 10 000 случаев в сутки, а это означает, что мы находимся в очень хрупком и неустойчивом положении, которое может измениться в неблагоприятную сторону», — пояснил глава министерства здравоохранения.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Веран заявил, что новый, более заразный, вид коронавируса, выявленный в Великобритании, еще не был зафиксирован во Франции, но «это не значит, что он еще не циркулирует в воздухе».
Песков: власти следят за ситуацией с новым штаммом коронавируса
Решение о прекращении воздушного сообщения с Великобританией находится в компетенции оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Об этом 21 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин оценил кооперацию учёных из РФ и Великобритании в борьбе с COVID-19
Российские и британские учёные проведут совместную работу по изучению комбинированного применения вакцин от коронавируса. Об этом 18 декабря заявил президент России Владимир Путин на подписании меморандума между НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, компанией «АстраЗенека», РФПИ и компанией «Р-Фарм».
Путин о коронавирусе: российские вакцины способны облегчать течение болезни
Три российские вакцины от коронавируса безопасны и эффективны. Об этом 18 декабря заявил президент России Владимир Путин на подписании меморандума между НИЦЕМ им. Н.Ф.Гамалеи, компанией «АстраЗенека», РФПИ и компанией «Р-Фарм».
Во Франции назвали дату начала вакцинации от COVID-19
Во Франции кампания по вакцинации населения от COVID-19 начнётся 27 декабря, заявил министр здравоохранения Пятой республики Оливье Веран.
Несмотря на сложившуюся в Коста-Рике ситуацию с койками для больных COVID-19, власти не намерены усиливать ограничения. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил министр здравоохранения Коста-Рики Даниэль Салас.
«Если мы усилим ограничения, которые мы уже ввели в прошлом, большая часть населения не сможет даже пообедать. Государство уже утратило возможность предоставлять субсидии, стипендии и надбавки», — сказал Салас.
Подробности в материале: Власти Коста-Рики исключили введение крайних мер из-за коронавируса
Кремль оценил возможность закрытия сообщения с Великобританией
Вопросом прекращения авиасообщения с Великобританией должен заниматься правительственный оперативный штаб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Тема очень специфическая, и это решение должен принимать правительственный штаб. Поэтому я рекомендую обращаться туда», — сказал Песков.
Государственный секретарь транспорта при министре комплексных экологических преобразований Франции Жан-Батист Джеббари прокомментировал ограничение транспортного сообщения между Францией и Великобританией из-за выявления на территории последней нового штамма коронавируса.
В своем интервью BFM TV в понедельник, 21 декабря, Джеббари пояснил, что, «прежде всего, следует разработать эффективный санитарный протокол, который позволит нам восстановить движение транспорта».
«Затем следует подумать о практических вещах, потому что мы должны продолжать перевозить товары, и о тех лицах, которые нуждаются в сохранении сообщения, в частности о гражданах Франции, которые сейчас находятся в Великобритании», — добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, в полночь 21 декабря Франция запретила въезд на территорию страны лиц и торгового транспорта, прибывающих из Великобритании, в связи с распространением нового, более заразного, вида коронавируса.
Премьер-министр страны Жан Кастекс позже уточнил, что ограничения касаются водного, воздушного и железнодорожного транспорта.
Подробности в материале: Во Франции рассказали, как восстановить движение транспорта с Британией