Пока страны мира ждут начала массовой вакцинации от коронавируса, а ученые утверждают, что спад пандемии начнётся ближе к весне 2021 года, ВОЗ объявила о мутации коронавируса.

Новый штамм коронавируса нового типа обладает большей заразностью, однако как изменится летальность в результате мутации, пока оценить невозможно. Об этом 21 декабря заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Некоторые страны ЕС принимают решение о приостановке сообщения с Великобританией, где выявлен мутировавший штамм вируса.

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