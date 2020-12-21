Москва, , 12:23 — REGNUM Правительство России выделит около 65 млрд рублей на строительство исследовательской ядерной установки. Об этом 21 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, правительство поддерживает развитие науки в сфере ядерной физики. Мишустин отметил, что результаты исследований востребованы в различных отраслях.

«Правительство направит почти 65 млрд рублей на строительство исследовательской ядерной установки на базе многоцелевого реактора четвёртого поколения на быстрых нейтронах», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что это «экспериментальный проект для отработки атомных технологий и проведения исследовательских испытаний инновационных материалов».

Мишустин также рассказал, что на базе этого проекта планируется создать международный исследовательский центр.