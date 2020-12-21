Париж, , 12:20 — REGNUM Во Франции кампания по вакцинации населения от COVID-19 начнётся 27 декабря, заявил министр здравоохранения Пятой республики Оливье Веран.

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«В воскресенье (27 декабря — прим. ИА REGNUM) мы начнем вакцинацию во Франции», — написал Веран в своём Twitter.

По его словам, первой будет вакцинирована наиболее уязвимая группа граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опубликованному в конце ноября опросу общественного мнения, более половины (59%) граждан Франции заявили о том, что они не намерены «вакцинироваться, когда это станет возможным».

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