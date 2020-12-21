Париж, , 12:22 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что новый, более заразный, вид коронавируса, выявленный в Великобритании, еще не был зафиксирован во Франции.

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В своем выступлении на телеканале Europe в понедельник, 21 декабря, министр заявил, что новый штамм коронавируса еще не был обнаружен во Франции, но «это не значит, что он еще не циркулирует в воздухе».

Как сообщало ИА REGNUM, в полночь 21 декабря власти Франции запретили въезд на территорию страны лиц и торгового транспорта, прибывающих из Великобритании, в связи с распространением нового, более заразного, вида коронавируса.

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