Омск, , 12:16 — REGNUM За последние сутки в Омской области скончались семь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 21 декабря в областном оперштабе.

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За весь период пандемии в Омской области умерли 795 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 декабря в регионе выявлено 27 658 случаев заражения SARS-CoV-2.

За сутки 20 декабря в Омской области также было зарегистрировано семь смертей среди пациентов с COVID-19.

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