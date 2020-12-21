Москва, , 12:16 — REGNUM Коронавирус мог мутировать аналогичным образом сразу в нескольких странах. Об этом 21 декабря заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович на телеканале «Россия 24».

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"Есть он и в ЮАР. Но он не абсолютно похожий. Мы знаем, что вирусы очень много мутируют, меняются. Чем больше вирус переносится с человека на человека, тем большая возможность для мутаций. Именно в связи с этим очень важно прекратить перенос вируса, неважно, о каком штамме или варианте мы говорим», — заявила Вуйнович.

«Здесь множество генетических изменений, их очень много», — указала она.

Мутированный коронавирус была впервые зафиксирован в Великобритании в сентябре, а распространяться начал в конце декабря. Он также был зафиксирован в Дании, Нидерландах и Австралии. Власти ЮАР и Италии тоже сообщили о выявлении в стране нового штамма. Данных о том, возник ли новый вариант вируса в Великобритании или был завезён из других стран, пока нет.