Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Станцию «Маяковская» на 3-й («зелёной») линии Петербургского метрополитена закроют 10 января 2021 года на капитальный ремонт. Соответствующее объявление администрации городской подземки размещено в вестибюле станции и на официальном сайте метрополитена.

Станция метро «Маяковская» Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно информации сайта государственных закупок, на станции «Маяковская» будут проведены работы по капитальному ремонту эскалаторов № 1, 2, 3 в части замены облицовочных щитов балюстрады, включая листы примыкания к зонтам наклона. Стоимость грядущих работ оценена в 21,1 млн рублей. Как следует из техзадания госзакупки, работы планируется завершить к 26 ноября 2021 года.

Отметим, на время проведения работ вестибюль станции будет закрыт на вход и выход. Однако пересадка (переход) со станции «Площадь Восстания» (линия 1, «красная») на станции «Маяковская» (линия 3, «зеленая) и обратно будет осуществляться в обычном режиме.

Администрация метрополитена предупреждает, что для выхода в город необходимо будет пользоваться вестибюлями 1 и 2 станции метро «Площадь Восстания».