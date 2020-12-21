Краснодар, , 12:08 — REGNUM В Краснодарском крае за сутки подтвердили 180 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Сутками ранее, 20 декабря, сообщалось о 187 новых носителях инфекции.

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«В Краснодаре выявлен 71 случай, в Темрюкском районе — 14, в Геленджике — 13, в Сочи и Кущевском районе — по 11. В Анапе заболели семь человек, в Туапсинском и Калининском районе — по шесть. По пять положительных результатов получено в Крыловском, Староминском, Кавказском, Ейском районах», — уточнили в оперативном штабе.

Всего на территории края подтверждено 25 849 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 17 450 пациентов. Скончались на 21 декабря 795 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 123 пациента, четверо — на ЭКМО, уточнили в минздраве.