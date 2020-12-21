Нур-Султан, , 12:06 — REGNUM Министерство экологии, геологии и природных ресурсов поддержало инициативу Сената республики по ужесточению ответственности за незаконную вырубку деревьев, сообщает 21 декабря агентство «Казинформ».

Сенатор Сергей Ершов напомнил министру экологии Магзуму Мирзагалиеву об инициативе Сената. «Поддерживаете ли вы предложение по ужесточению?» — спросил депутат.

Министр отметил, что вводимые нормы своевременны. Мирзагалиев напомнил, что ответственность ужесточена в соответствующих постановлении правительства и приказе министерства индустрии и инфраструктурного развития.

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