Барнаул, , 12:05 — REGNUM Поправка, обязывающая социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент, есть ничто иное, как законопроект формата «информационная дубинка». Так считают авторы популярного телеграм-канала «Алтайские крайности». По их мнению, исходя из определения соцсети, обозначенного авторами этой поправки, Telegram тоже причислен к соцсетям.

Telegram Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ничего нового. Старые методы контроля информации уже не то чтобы работают, вот и приходится специально обученным депутатам насаждать новые способы цензуры. Если они будут работать, общество придумает какие-нибудь децентрализованные сети для общения, в духе старых локальных чатов, на что депутаты будут придумывать еще какую-нибудь заглушку. И так до скончания времен.

Ну и вопрос мониторинга контента интересен — на это, как ни крути, нужны ресурсы, автоматизировать полностью этот процесс пока не удается. А если ресурсов нет, то поводов привлечь тот или иной сервис к ответственности станет гораздо больше», — отмечает телеграм-канал «Алтайские крайности».

Как уже сообщало ИА REGNUM, идея с поправкой, обязывающей социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент, принадлежит депутатам Госдумы от «Единой России» Александру Хинштейну и Сергею Боярскому. Если закон будет принят, то соцсети будут обязаны сами искать и блокировать, например, контент, выражающий «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции РФ.

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