Сан-Хосе, , 12:02 — REGNUM Несмотря на сложившуюся в Коста-Рике ситуацию с койками для больных COVID-19, власти не намерены усиливать ограничения. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил министр здравоохранения Коста-Рики Даниэль Салас.

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«Если мы усилим ограничения, которые мы уже ввели в прошлом, большая часть населения не сможет даже пообедать. Государство уже утратило возможность предоставлять субсидии, стипендии и надбавки», — сказал Салас.

Он пояснил, что введение ограничений повлечёт за собой рост числа людей, оставшихся без работы и без средств к существованию.

Салас также подчеркнул, что власти Коста-Рики не видят смысла в закрытии сообщения с Великобританией, поскольку новая мутация вируса всё равно просочится в страну.