Ставрополь, , 11:59 — REGNUM Около 20% коек, развернутых для пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями, остаются незанятыми в стационарах медицинских организаций Ставрополья. Реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких, в крае свободны на 18%, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе регионального минздрава.

По данным ведомства, в настоящее время на Ставрополье лечение в стационаре получают 2066 человек с подтвержденным COVID-19. У 312 пациентов отмечается тяжелое течение болезни, 31 из них поддерживается аппаратами ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести находятся 1015 человек, остальные заразившиеся чувствуют себя удовлетворительно.

С начала пандемии на Ставрополье проведено более 1 млн 30 тыс. тестов на COVID-19, охват тестированием составляет 214 жителей на 100 тыс. населения. Зарегистрировано в крае более 32,6 тыс. случаев заражения, диагноз подтвердился в том числе у 3055 детей. Выздоровели в регионе свыше 29,3 тыс. инфицированных, 673 человека с подтвержденным COVID-19 скончались.

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