Омск, , 11:52 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 242 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 декабря в областном оперативном штабе.

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За весь период в Омской области выявлено 27 658 носителей коронавируса. Выздоровели 17 588 человек, в том числе 35 — за последние сутки.

В регионе проведено 870 945 анализов на коронавирус.

Напомним, 20 декабря в Омской области было зарегистрировано 239 случаев заражения.

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