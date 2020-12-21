Тбилиси, , 11:53 — REGNUM Обязательный карантин для тех, кто прибыл из Великобритании или находился там на протяжении последних 14 дней, приняли, из-за обнаруженного в Соединенном королевстве нового штамма коронавируса, власти Грузии. Об этом 21 декабря сообщает «Грузия Online».

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«По решению Межведомственного координационного совета, исходя из зафиксированного в Великобритании нового штамма коронавируса, граждане всех стран, имеющие историю поездки в Великобританию в течение последних 14 дней, при въезде в Грузию будут подлежать обязательному 12-дневному карантину», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что такое решение было принято грузинским Межведомственным координационным советом 21 декабря на заседании, проведенном в администрации правительства страны под руководством кандидата в премьер-министры Грузии Георгия Гахарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение о приостановке авиационного сообщения с Великобританией, из-за появившегося там нового штамма коронавируса, приняли чешские власти.