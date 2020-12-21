Курск, , 11:51 — REGNUM Ещё 177 носителей коронавируса выявили в Курской области 21 декабря, что на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Курской области зарегистрировано 18 тыс. 967 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 17 тыс. 167 человек, в том числе 161 выписан за истекшие сутки. От тяжёлой вирусной пневмонии скончался один пациент — женщина в возрасте 40 лет.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1512 человек, из них на ИВЛ — 136 человек.