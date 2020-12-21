Москва, , 11:48 — REGNUM Умер один из создателей популярного и любимого миллионами зрителей детского мультфильма «Ну, погоди» Александр Курляндский. Об этом стало известно сегодня, 21 декабря.

О кончина сценариста сообщили близкие Курлянского, пишет «Эхо Москвы». Ему было 82 года.

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Информация об обстоятельствах и причине смерти не уточняется.

Напомним, уроженец Москвы, сатирик, драматург, писатель и сценарист Александр Курляндский дебютировал в мультипликации именно первым выпуском мультипликационного сериала о противостоянии Волка и Зайца. Курляндский является Заслуженным деятелем искусств РФ.