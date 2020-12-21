Москва, , 11:45 — REGNUM Закрытие границ с Великобританией из-за выявленной там мутации коронавируса является «в чём-то обоснованной», хотя и не необходимой мерой. Об этом РИА Новости заявил инфекционист Евгений Тимаков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

"Закрытие границ с Великобританией, то, что мы видим со стороны других стран, в чем-то обосновано. Я не говорю, что это необходимая мера, но она обоснованна, потому что новая мутация вируса вызывает панику, что вирус может быть более патогенным, более серьезным, чем до этого», — сказал Тимаков.

При этом специалист уверен, что «такого [усиления патогенности коронавируса] не будет»: «Это [закрытие границ] не более чем перестраховка».

Тимаков подчеркнул, что это уже восьмая мутация коронавируса.