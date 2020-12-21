Минск, , 11:45 — REGNUM Фигурантами уголовного дела о беспорядках в Бресте в ходе протестных акций 13 сентября текущего года, расследование которого продолжает Управление Следственного комитета (СК) Белоруссии по Брестской области, в настоящее время являются уже 19 человек. Об этом 21 декабря сообщает белорусский СК по региону республики на своем сайте.

«В отношении 10 обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство и передано прокурору для направления в суд», — говорится в сообщении.

Также указывается, что данные граждане подозреваются по ч. 1 ст. 342 («Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций») УК Белоруссии.

При этом уточняется, что к девяти людям из данного числа применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще один — находится под домашним арестом. В то же время отмечается, что все подозреваемые являются гражданами от 20 до 40 лет, имеющими разный уровень образования и социального положения.

«Расследование уголовного дела в отношении иных девяти обвиняемых и 37 подозреваемых продолжается. Кроме того, следователи продолжают работу по установлению иных участников указанных противоправных действий», — добавляется в сообщении.

По версии следователей, 13 сентября днем участники несанкционированной протестной акции в центре Бреста «совершали групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, препятствовали движению транспортных средств на указанном участке и нормальному функционированию предприятий и организаций».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Минске и других городах Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали более 200 участников несанкционированных акций протеста.